Sami Khedira ansluter till Real Madrids tränarteam

Jose Mourinho har förstärkt sin tränarstab i Real Madrid.

Den tidigare spelaren Sami Khedira ansluter nu till klubben.

Det bekräftar tyskens tidigare arbetsgivare DAZN på X.

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Det har gått en månad sedan José Mourinho presenterades som Real Madrids nya tränare. Portugisen kommer därmed göra sin andra sejour i klubben.

Nu har även ett tillskott i tränarstaben bekräftats. Den tidigare Real Madrid-spelaren Sami Khedira kommer ansluta till klubbens tränarteam, vilket The Athletic rapporterade om kort efter att Mourinho presenterats.

Det är det sändande bolaget DAZN, där Khedira jobbat som expert, som bekräftar nyheten.

”Med en smula vemod, men framför allt fyllda av stolthet skiljs vi idag från vår topp-expert Sami Khedira, som ansluter sig till Jose Mourinhos tränarteam i Real Madrid”, skriver mediehuset på X.

Sami Khedira spelade i Real Madrid under Jose Mourinhos första sejour i klubben mellan 2010 och 2013. Tysken har även representerat Stuttgart, Juventus och Hertha Berlin under sin karriär.

2014 blev Khedira världsmästare med Tyskland. Totalt spelade han 77 landskamper för Die Mannschaft.