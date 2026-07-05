Sänkte Sverige i VM – kan hamna i Fulham

Crysencio Summerville stärkte sina aktier under VM.

Nu målas Fulham upp som en ny klubbdestination, enligt The Guardian.

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Crysencio Summerville kommer med största sannolikhet lämna West Ham United, som åkte ur Premier League den nyss gångna säsongen.

I dagsläget ser en flyttat inom England ut som det mest troliga alternativet. Enligt The Guardian har Fulham utryckt sitt intresse. Även Chelsea och Manchester United ska ha hållit ögonen på yttern.

Totalt har nederländaren gjort åtta mål på 56 matcher för West Ham under sina två säsonger i London.

Summerville stod för ett mindre internationellt genombrott under VM. 24-åringen bidrog med två mål och två assist, hälften kom i samband med Nederländernas storseger mot Sverige i gruppspelet. Därtill missade han sin straff när Marocko besegrade de oranga i sextondelsfinalen.