Serie A-konkurrent intresserade av Noel Törnqvist

I Como har Noel Törnqvist fått minimalt med speltid.

Enligt italienska uppgifter är ligarivalen Monza intresserade att plocka in keepern.

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Noel Törnqvist anslöt till Como efter att ha vunnit SM-guld med Mjällby. I Cesc Fabregas lag har det däremot inte varit tal om någon speltid.

Ett drygt halvår efter att han skrev på har målvakten fortfarande inte spelat en enda minut tävlingsfotboll för Como. Nu han en flytt vara aktuell för att Törnqvist ska komma upp på hästen igen.

Enligt Sky Italia överväger Monza att plocka in 24-åringen under transferfönstrets sista dagar. Klubben är nykomlingar i Serie A inför den här säsongen och förlorade med 4–1 i premiären mot Inter.

Noel Törnqvist har även varit inkallad till landslaget med väntar fortfarande på sin debut för blågult.