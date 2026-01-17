Silly Season-lördag – Svenska anfallaren klar för United

Det hettar till kring Adrian Lahdo, Marc Guehi klar för giganten och Kevin Ackermann uppvaktas av en utländsk klubb.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från fredagen.

Foto: Bildbyrån

IK Sirius ser ut att knyta till sig Hammarby-talangen Odera Samuel Adindu. Enligt uppgifter från Fotbolltransfers.com är Uppsalaklubben i långt gångna förhandlingar med Bajen om 19-åringen. Vidare sägs Adindu skriva på för den allsvenska konkurrenten om de sista detaljerna faller på plats. Under fredagseftermiddagen meddelade även Hammarby själva att talangen besöker en annan klubb.

Enligt FotbollDirekts uppgifter råder det ett stort intresse för FC Nordsjællands Issaka Seidu, 19. Intresse ska finnas från både danska klubbar i superligan och klubbar i allsvenskan. Enligt Expressen handlar det om Degerfors, Västerås SK och en icke namngiven toppklubb i den svenska högstaserien.

Ellen Wangerheim har lämnat Hammarby – för spel i den engelska storklubben Manchester United. Där har anfallaren skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av 2029. Enligt Fotbollskanalen betalar ”The Red Devils” sju miljoner kronor för anfallaren, vilket är en rekordstor försäljning från damallsvenskan.

IFK Norrköpings lagkapten Wilma Leidhammar stod för hela åtta mål och åtta assist under den damallsvenska säsongen 2025. Nu står det klart att succéanfallaren lämnar IFK Norrköping för spel i den engelska andraliga-klubben Birmingham City. Försäljningen är också av rekordmått för ”Peking”, vilket man själva informerar om i sin kommunikation.

Adrian Lahdo fick sitt genombrott i Hammarby i fjol. Bajen-talangen har sedan tidigare kopplats ihop med Serie A-klubben Como. Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer den italienska klubben planera ett första bud på 18-åringen. Samtidigt erfar FD att Bajen kräver omkring 80 miljoner för guldklimpen.

Kevin Ackermann sitter på ett utgående kontrakt med Brommapojkarna. Enligt uppgifter till FotbollDirekt uppvaktas mittfältaren av en klubb i Nederländerna. Närmare bestämt rör det sig om Heracles som ska ha scoutat spelaren på plats.

Flera storklubbar har varit ute efter Crystal Palace-stjärnan Marc Guehi. på senare tid har mittbacken uppgetts närma sig en övergång till Manchester City. Transfergurun Fabrizio Romano skriver att affären är klar. City uppges betala 20 miljoner pund, motsvarande omkring 247 miljoner kronor.

🚨💣 BREAKING: Marc Guehi to Manchester City, HERE WE GO! 💙 Official proposal accepted by Crystal Palace right now — understand fee will be around £20m. Guehi has ACCEPTED move to #MCFC. Exclusive story, now confirmed. 🧨 pic.twitter.com/Vo4bKmyzCU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026



