Silly Season-onsdag: Flera vändningar kring Gais-stjärnan

Flera vändningar kring Ibrahim Diabate, Häcken har tackat nej till ett bud på Silas Andersen och Douglas Luiz lämnar Juventus och återvänder till Aston Villa.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från tisdagen!

Foto: Bildbyrån

BK Häcken har tackat nej till ett bud på mittfältsstjärnan Silas Andersen, enligt FotbollDirekts uppgifter. Det rör sig om en icke namngiven klubb som har lagt ett officiellt bud på motsvarande omkring 40 miljoner kronor. Samtidigt är Häcken på väg att sänka kravet på den danske mittfältaren från det tidigare 80-90 miljoner kronor.

Gais-stjärnan Ibrahima Diabate uppgavs först vara överens med Leicester City. Sedan tidigt under måndagen kom rapporter om att han istället säljs till Sharjah FC i Förenade Arabemiraten. Så ser dock inte fallet ut att bli nu. Den affären ser ut att spricka och det återstår att se ifall det blir någon flytt för stjärnan i vinter.

Douglas Luiz lämnade Aston Villa för Juventus för 18 månader sedan, och sedan i somras har han varit utlånad till Nottingham Forest. Enligt flera medieuppgifter, däribland transfergurun Fabrizio Romano, är en återkomst till Villa helt klar och låneavtalet med Forest bryts i förtid. Övergången uppges vara ett lån över resten av säsongen med en köoption.

IFK Göteborgs 15-åriga talang Lorent Zhara är klar för en flytt till lokalrivalen BK Häcken, enligt FotbollDirekts uppgifter. Planerna på ett nytt treårsavtal med ”Blåvitt” har spruckit och i stället går yttern till hisingsklubben.

West Ham United agerar i krisen och har tidigare rapporterats ha gjort klart med Premier League-rivalen Fulhams Adama Traoré. Enligt Sky Sports-journalisten och transferexperten Florian Plettenberg genomfördes läkarundersökningen under tisdagen och kontraktet med West Ham gäller över slutet av säsongen.

🚨💥 BREAKING | Adama Traoré to West Ham – DONE DEAL ✔️



Arrived today. Medical NOW. Full agreement reached with FC Fulham. Contract until the end of the season. #WHUFC @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/Jxfe88tHYF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2026

Wolves-målvakten José Sa kan byta Premier League-klubb nu i vinter. Nottingham Forest uppges nämligen vara intresserade av att plocka in portugisen.