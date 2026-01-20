Silly Season-tisdag – Boudri-affären i hamn

Svenskdoldisen till skandinavisk storklubb, August Priske är förlorad för Djurgården och Jacob Widell Zetterström uppvaktas av Premier League-klubb.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från måndagen!

Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

Djurgården har tidigare uppgetts visa intresse för Brommapojkarnas vänsterback Oliver Zandén. Enligt FotbollDirekts uppgifter har ”Blåränderna” gjort flera försök att närma sig – men BP vill inte sälja sin försvarare. Enligt uppgifter till FD kommer Zandén att gå till en utländsk klubb medan Dif tittar på andra alternativ.

Gais-stjärnan Amin Boudri slog igenom i fjol. 21-åringen har under en tid kopplats ihop med MLS-klubben Los Angeles FC. Transfergurun Fabrizio Romano uppger att Gais accepterat ett bud på 3,3 miljoner euro, ungefär 35 miljoner kronor.

🚨🇺🇸 Excl: LAFC agree deal to sign Amin Boudri on €3.3m fee for Swedish U21 talent. Seen as one of the best players in Allsvenskan this year after deal done with his agent Blash Hosseini, Boudri on his way to MLS. pic.twitter.com/SC93lhF6Dr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

August Priske ser ut att vara förlorad för Djurgården till Birmingham City. Enligt FotbollDirekt och andra medier har Dif accepterat ett bud på succédansken. FD erfar att övergången kan landa på uppemot 100 miljoner kronor med bonusar inkluderat.

Sedan i somras har Crystal Palace-stjärnan Marc Guehi ryktats till flera internationella storklubbar. Mittbacken har till slut gjort klart med en klubb. Guehi har presenterats av Manchester City. Affären ska enligt transferexperten Fabrizio Romano landa på 20 miljoner pund, nästan 250 miljoner kronor.

Abdullah Iqbal slog igenom när Mjällby vann SM-guld i fjol. Sedan dess har mittbacken kopplats ihop med turkiska Kasimpasa och amerikanska Columbus. FotbollDirekt rapporterar att Blekingeklubben har nobbat ett förslag på ett lån.

Hammarbys Montader Madjed är en av allsvenskans mest jagade spelare. Det har tidigare ryktats om klubbar som Al Shabab, Torino och Besiktas. Enligt FotbollDirekts uppgifter har Bajen tackat nej till ett bud på mellan 40-50 miljoner. Ett av buden ska ha kommit från Al Shabab.

Montader Madjed. Foto: Bildbyrån

Svenskdoldisen Leopold Wahlstedt tillhör danska AGF Århus. Enligt Tipsbladet har den norska storklubben Rosenborgs BK lagt ett bud värt en halv miljon euro vilket motsvarar ungefär 5,3 miljoner kronor, på målvakten. Parterna är i förhandlingar och spelaren själv är positiv till en flytt.

Från en svensk keeper till en annan. Jacob Widell Zetterström är Derby Countys givna förstamålvakt. Enligt sajten SportsBoom är Premier League-klubben Bournemouth intresserat av Widell Zetterström. ”The Cherries” ska ha följt svensken under en längre tid och kan tänka sig att värva honom i sommar.