Silly Season-torsdag – MFF nära jättevärvning

Allsvenska klubbar vill låna från Brøndby, Häcken tittar på hyllad talang och Kalmar värvar från Ajax.

Här är de hetaste Silly Season-nyheterna från onsdagen.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Han har gjort stor succé i Halmstads BK trots sina blotta 18 år. Nu är Bleon Kurtulus nära att köpas loss av Malmö FF. Enligt FotbollDirekt är MFF och HBK i praktiken överens om en affär där ett flerårskontrakt uppges skrivas inom kort. Det som återstår innan en affär blir ett faktum är att de två klubbarna ska komma överens om en övergångssumma.

Den ghananska ytterbacken Issaka Seidu, 19, kom till danska Nordsjälland med stora förväntningar. Med fem matcher under bältet denna säsong uppges han nu vara föremål för ett lån – till BK Häcken. Detta då ”Getingarna”, enligt FD:s uppgifter, har scoutat talangen på plats i Danmark.

Frank Lampard leder just nu Championship med sitt Coventry City. Detta samtidigt som han nu är aktuell för att ta över Premier League-laget Crystal Palace, enligt Talksport. Detta då den nuvarande Palace-tränaren Oliver Glasner har berättat att han inte kommer att förlänga med klubben efter säsongen.

Den japanska anfallaren Kotaro Uchinos dagar i Brøndby kan vara räknade. Enligt Tipsbladet vill den danska storklubben låna ut 21-åringen under vintern. Då ska det finnas intresse från klubbar i både England och Belgien, samt från ”flera allsvenska klubbar”. Däremot blir en affär endast aktuell om det är genom ett lån.

Isak Brusbergs kapitel i BK Häcken är över för denna gång. Under onsdagskvällen meddelade nämligen göteborgsklubben att 19-åringen säljs till polska Rakow Częstochowa – där han har skrivit på ett kontrakt fram till slutet av 2030. Enligt Expressen tjänar Häcken omkring åtta miljoner kronor på transfern.

Nassef Chourak, 21, har verkat i Ajax organisation sedan 2018. Nu är Chouraks tid i Ajax förbi, och ett nytt kapitel väntar i Småland – vilket FD kunde berätta om under gårdagen. Under onsdagen presenterades nämligen 21-åringen av Kalmar FF där han har skrivit på ett tvåårskontrakt.

