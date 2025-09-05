Skrällen i natt: Rivalerna bytte spelare
Jess Park, 23, lämnar Manchester City – för lokalrivalen United.
Då gick Grace Clinton, 22, motsatt väg.
Under natten till fredag bommade transferfönstret i engelska Women’s Super League till sist igen, och på sentimmarna på Deadline Day utspelade sig ett riktigt Silly Season-drama.
Sent på torsdagskvällen bekräftade nämligen Manchester City att den engelska landslagsspelaren Jess Park lämnar klubben – och flyttar till lokalrivalen Manchester United.
Inte ens en timme senare meddelade United, i sin tur, att nyckelspelaren Grace Clinton går motsatt väg.
Enligt uppgifter i England ser klubbarna på bytet som två separata affärer. Det ska alltså inte röra sig om en regelrätt bytesaffär, utan Manchester United sägs betala en övergångssumma för Park och City en övergångssumma för Clinton. Rapporter gör gällande att Clinton går för en större summa än Park.
