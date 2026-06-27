Sky: Liverpool plockar in två nya tränare

Andoni Iraola förstärker sin stab inför nästa säsong.

Liverpool-tränaren plockar in två assisterande tränare, enligt uppgifter.

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Andoni Iraola har tagit över som ny huvudtränare i Liverpool. Nu har han börjat sammanställa sin stab till den kommande säsongen.

Enligt Sky Sports kommer Tommy Elphick och Shaun Cooper att ansluta från Bournemouth. Båda uppges ta sig an rollen som assisterande tränare till Iraola.

Anledningen till att duon inte anslutit tidigare är, enligt Sky Sports, att de behövt vänta på att få sitt kontrakt uppsagt av Bournemouth.

Ephick och Cooper var verksamma under Iraola när han anslöt till Bournemouth 2023.