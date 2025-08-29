Antony ser ut att lämna Manchester United.

Enligt Sky Sports har United accepterat ett bud från Real Betis på brassen.

Foto: Bildbyrån

Antony lämnade Manchester United, efter en tuff period, för Real Betis på lån förra säsongen. Väl i den spanska klubben lossnade det. Brassen stod för nio mål och fem assist på 26 matcher.

Nu kan Antony göra comeback. Enligt Sky Sports har Manchester United accepterat ett bud på yttern och han har fått godkännande att resa ner till Spanien och slutföra övergången. Enligt Sky är det upp till spelaren oh Betis att nå en personlig överenskommelse.

Antonys kontrakt med Manchester United sträcker sig