Sky: Premier League-jättarna jagar Forest-talangen

Elliot, 22, Anderson är eftertraktad.

Klubbar som Manchester United och newcastle United visar intresse för honom.

Det rapporterar den tyske Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Alamy

Nottingham Forests Elliot Anderson har lockat intresse denna säsong. 22-åringen uppges ha flera storklubbar efter sig.

Enligt den tyske Sky-journalisten Florian Plettenberg är klubbar som Manchester United och Newcastle United intresserade av mittfältaren.

Samtidigt uppger Plettenberg att Forest är medvetna om intresset på Anderson och om en försäljning skulle ske i sommar kräver klubben 100 till 120 miljoner pund (1,25 till 1,5 miljarder kronor) för sin guldklimp.

Andersons kontrakt med Forest sträcker sig till sommaren 2029.