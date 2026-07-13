Prenumerera

Logga in
Luka Vuskovic. Foto: Alamy

Sky: Rekordvärvningen klar i dag

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Luka Vušković, 19, är så gott som klar för Brighton, enligt Sky Sports.
Värvningen, som kostar omkring 586 miljoner kronor, väntas gå i hamn i dag.

**Luka Vušković från Kroatien talar med media under Kroatiens landslags presskonferens på träningsanläggningen vid Episcopal High School i Alexandria, Virginia, USA, den 19 juni 2026.**
Luka Vuskovic. Foto: Alamy

Det har varit den stora snackisen under de senaste veckorna och nu verkar Brighton & Hove Albion till sist få sin drömvärvning. Enligt den tyska Sky Sports-reportern Florian Plettenberg är nämligen Tottenham Hotspurs unga mittback Luka Vušković bara detaljer från att ansluta till Premier League-konkurrenten.

Enligt uppgifterna kommer värvningen att bli klar i dag, måndag. 19-åringen sägs vara på plats i Brighton för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen samt skriva på kontraktet med ”The Seagulls”.

Plettenberg rapporterar att Brighton betalar omkring 53 miljoner euro (motsvarande nästan 586 miljoner kronor) i fast övergångssumma, vilket skulle göra Vušković till klubbens dyraste värvning någonsin. Det tidigare rekordet var 46,7 miljoner euro (omkring 516 miljoner kronor) för Georginio Rutter från Leeds 2024.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt