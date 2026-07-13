Sky: Rekordvärvningen klar i dag

Luka Vušković, 19, är så gott som klar för Brighton, enligt Sky Sports.

Värvningen, som kostar omkring 586 miljoner kronor, väntas gå i hamn i dag.

Luka Vuskovic. Foto: Alamy

Det har varit den stora snackisen under de senaste veckorna och nu verkar Brighton & Hove Albion till sist få sin drömvärvning. Enligt den tyska Sky Sports-reportern Florian Plettenberg är nämligen Tottenham Hotspurs unga mittback Luka Vušković bara detaljer från att ansluta till Premier League-konkurrenten.

Enligt uppgifterna kommer värvningen att bli klar i dag, måndag. 19-åringen sägs vara på plats i Brighton för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen samt skriva på kontraktet med ”The Seagulls”.

Plettenberg rapporterar att Brighton betalar omkring 53 miljoner euro (motsvarande nästan 586 miljoner kronor) i fast övergångssumma, vilket skulle göra Vušković till klubbens dyraste värvning någonsin. Det tidigare rekordet var 46,7 miljoner euro (omkring 516 miljoner kronor) för Georginio Rutter från Leeds 2024.