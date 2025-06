Sky: Sancho återvänder till Manchester United

Jadon Sancho har varit utlånad till Chelsea under den gångna säsongen.

Nu tyder det mesta på att han kommer att återvända till Manchester United.

Detta då 25-åringen inte lyckades komma överens med klubben kring sina personliga villkor.

Det var efter en tuffare tid i Manchester United som Jadon Sancho, 25, valde att gå på lån till Chelsea FC.



Där har han, sedan augusti förra året, spelat 42 matcher i vilka han noteras för fem mål och tio assist.



I engelsmannens låneavtal fanns en obligatorisk köpoption, vilket således innebar att Sancho skulle stanna i ”The Blues”.



Trots det ser han nu ut att vända tillbaka till Manchester United, då Sky Sports rapporterar att 25-åringen inte lyckades komma överens med klubben kring sina personliga villkor. Detta har, enligt uppgifter, till stor del att göra med ytterns lönepost. Han sägs i dagsläget tjäna 350 000 pund i veckan – en nivå som inte passar in i Chelseas nya lönestruktur under ägaren Todd Boehly.



Chelsea ville som sagt behålla Sancho men ser nu ut att få se honom i den röda Manchester-klubben igen. Där har han kontrakt till och med nästa sommar.

