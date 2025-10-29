Sky: Scott McTominay kommer inte att lämna Napoli

Han har gjort stor succé i Italien sedan flytten från Manchester United.

Då har uppgifter gjort gällande att Scott McTominay är aktuell för en återkomst till England.

Det kommer inte att ske, enligt italienska Sky.

Foto: Alamy

Scott McTominay lämnade Manchester United för Napoli inför fjolårets säsong och stod för en succéartad premiärsäsong i Italien. Napoli vann som bekant Serie A och mittfältaren utsågs även till årets spelare efter säsongen.

Tidigare under onsdagen gjorde uppgifter från Teamtalk gällande att Tottenham Hotspur är angelägna om att plocka in den förre Manchester United-mittfältaren.

Det kommer dock inte att ske, om man får tro italienska Sky Sports.

De skriver nämligen att mittfältaren inte har för avsikt att lämna Napoli just nu och att han trivs väl i Neapel som stad.

”Scott älskar staden, klubben och fansen. Han trivs riktigt bra här”, säger en person som är nära McTominay till Sky Sport.

McTominay, som har kontrakt med Napoli fram till sommaren 2028, står den här säsongen noterad för två mål och en assist på åtta matcher i Serie A.







