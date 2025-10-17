Sky: Ter Stegen kan lämna Barcelona i vinter

Han har spelat för klubben sedan 2014.

Nu kan Marc-André ter Stegen lämna FC Barcelona.

Det uppger Sky Sport-journalisten Florian Plettenberg.

Foto: Bildbyrån

Det såg inte särskilt bra ut mellan FC Barcelona och målvakten Marc-André ter Stegen under inledningen av årets La Liga-säsong. Detta då tysken, enligt uppgifter, vägrade att skriva under en medicinsk rapport i samband med en skada under sommaren, vilket ska ha satt stopp för ”Barças” plan att skicka in rapporten till La Liga för att på så sätt kunna registrera nyförvärv, som ersättaren Joan Garcia.

Till slut skrev dock den tyske målvakten på dokumenten och Garcia kunde registreras. Ter Stegens skada är dock fortsatt ett faktum och har satt stopp för all form av spel den senaste tiden.

Nu skriver Sky Sport-journalisten Florian Plettenberg att målvakten, trots det, kan vara föremål för en flytt till vintern.

Enligt uppgifterna ska ter Stegen inte ha fattat ett beslut kring huruvida han ska stanna i Barcelona eller lämna under vintern. En övergång ska alltså inte vara helt borträknad trots tidigare rapporter, trots att ett beslut kring detta inte är fastställt.

Vidare skriver Plettenberg att ter Stegen är i behov av speltid i det fall att han vill spela VM nästa sommar.

Marc-André ter Stegens kontrakt med FC Barcelona sträcker sig till sommaren 2028.