Sky: Tottenham budar på Simons

Xavi Simons väntas lämna RB Leipzig.

Nu försöker Tottenham värva mittfältaren.

Spurs har lagt ett bud på honom, enligt Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Xavi Simons har under sommaren kopplats ihop med flera klubbar. Den senaste tiden har RB Leipzig-mittfältaren ryktats till Chelsea.

Nu rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg att Tottenham avancerar i jakten på honom. Plettenberg rapporterar att ett officiellt bud ska ha inkommit för Simons från Spurs. Vad budet ligger på framgår inte.

Leipzig kräver 70 miljoner euro (805 miljoner kronor) plus tillägg för sin stjärna och enligt Plettenberg är det upptill spelaren själv vilken klubb han väljer att gå till.