Slet av korsbandet – under provspel med Häcken

Emil Staugaard provtränade med BK Häcken i somras.

Dansken avslöjar nu att han slet av korsbandet under provspelet.

– Tyvärr slutade det med att jag slet av mitt korsband på femte dagen, säger Staugaard till danska Bold.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken testade flera spelare den gångna sommaren, bland annat Emil Staugaard.

Dansken tränade med Hisingeklubben i flera dagar och spelade även en träningsmatch mot Tromsö med klubben, nu avslöjar han dock att olyckan fram framme under tiden han var i klubben.

– Jag var på en provträning i BK Häcken, där jag råkade ut för en soloolycka. Tyvärr slutade det med att jag slet av mitt korsband på femte dagen, säger Staugaard till danska Bold och fortsätter:

– Nu är jag utan kontrakt och klubb, och det är den dåliga sidan av fotbollsvärlden.

23-åringen lämnade St. Pauli tidigare i sommar och han medger att läget just nu är tufft.

– Det är ett helt år borta från fotbollen. Man vet aldrig om det finns några klubbar som vågar satsa på en när man kommer tillbaka. Det har varit en speciell tid för mig.

Han är samtidigt hoppfull om att det kan bli aktuellt med Häcken framöver.

– Som tur var lyckades jag ha fem dagar där uppe, där jag visade upp mig bra. Jag har haft en bra dialog med klubben, så man vet aldrig om en ny möjlighet kommer vid ett senare tillfälle, säger han.