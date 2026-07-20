Slog till med drömmål i VM – uppges jagas av Tottenham

Han svarade för ett av VM:s häftigaste mål med häxpipan mot Brasilien.

Nu skriver portugisiska Record att Tottenham vill lägga bud på Benficas norrman Andreas Schjelderup.

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Norge var en av de stora överraskningarna i sommarens VM – och Andreas Schjelderup var en av de norska utropstecknen.

I åttondelsfinalen mot Brasilien slog han till med ett av turneringens häftigaste mål med den häxpipa som han skickade iväg i bortre krysset.

Norge tog sig hela vägen till kvartsfinal där det tog stopp mot England efter förlängning, men hemma i Skandinavien togs de norska hjältarna emot som stora hjärtar – detta i landets första VM sedan 1998.

Enligt portugisiska Record kan nu Schjelderup röra på sig i sommarfönstret. 22-åringen som tillhört Benfica sedan 2023 ska nu jagas av Tottenham och ska man tro Record planerar Premier League-klubben att lägga ett bud på yttern på omkring 40 miljoner euro, drygt 400 miljoner svenska kronor.

Benfica ska dock enligt Record kräva mer pengar än så för att släppa Schjelderup.

Den här sommaren har Benfica tappat sin tränare José Mourinho till Real Madrid samtidigt som argentinska veteranen Nicolás Otamendi som i går spelade VM-finalen mot Spanien vänt hem till den argentinska ligan och River Plate.