Söderberg lämnar Sandviken: ”Mitt livs hedersuppdrag”

Sandvikens IF är en trotjänare mindre.

Detta då Daniel Söderberg lämnar klubben för spel i Odds BK.

”Det har varit mitt livs mest ärofyllda uppdrag”, skriver Söderberg i ett öppet brev.

Foto: Bildbyrån

Med över 100 matcher i Sandvikens IF har Daniel Söderberg, 28, valt att lämna föreningen för spel i den norska andraligan och Odds BK. Det meddelar superettan-klubben på sin hemsida under fredagskvällen.

Söderberg kom till Sandviken från Vasalund och har bland annat varit med och tagit upp klubben till landets näst högsta serie.

– Daniel har efter säsongens slut uttryckt en stor önskan om att få ett miljöombyte och få göra ett äventyr. I SIF har alltid människors vilja en stor betydelse så vi har därför varit behjälpliga med att få till den här övergången. Vi tackar Daniel och önskar honom stort lycka till i den klassiska norska klubben Odds Ballklubb, säger ordförande och sportchef Peter Svensson i ett uttalande och fortsätter:

– Daniel har haft en väldigt stor betydelse sedan han kom till föreningen 2022. Han har varit direkt avgörande i den sportliga resa vi har gjort och hans namn kommer alltid att omnämnas med största respekt.

Daniel Söderbergs öppna brev: ”Ett hedersuppdrag”

I en separat artikel på Sandvikens hemsida har man publicerat ett öppet brev från trotjänare Söderberg. Där formulerar han sig följande:

“Efter fyra säsonger i Sandviken – som jag kommit att älska – är min tid slut.

Jag vet inte hur jag ska kunna formulera den tacksamhet och stolthet jag känner över att ha fått vara en del av föreningen och bära den rödvita, alldeles perfekta tröjan, i över 100 matcher.

Det har varit mitt livs hedersuppdrag och jag har tagit mig an det med all min kraft.

I gengäld har jag fått känna en kärlek och uppskattning jag aldrig upplevt tidigare i en klubb.

Med det medföljer ett ansvar att bära den rödvita tröjan och på senare tid har tanken på ett miljöombyte lockat alltmer. Jag vill helt enkelt ta tillvara på möjligheterna fotbollen ger mig till att få upptäcka, och i det här fallet leder det mig till Norge.

Jag behöver rikta ett särskilt tack till alla supportrar. Som tog er till Umeå när vi säkrade kontraktet, som tog er till Landskrona för premiären i Superettan, som tog över Kanaplan när vi skulle säkra seriesegern och som var på Ullevi för kvalreturen. Ni har gjort Jernvallen till en magisk plats trots sina brister.

Foto: Bildbyrån

Och till alla spelare: det har varit en ära att få dela buss, matchställ och känslor med er.

Och till ledarna, med Eldar i spetsen, jag vill tacka er för det förtroende ni gett mig.

Jag behöver också rikta ett särskilt omnämnande till några som har haft en betydande roll under min tid i föreningen: min vän tillika kommunikatören Erik vars hjärta och passion för SIF har spillt över på mig. Till Eldar för det ledarskap han visat. Till Peter för att ha tagit mig till föreningen, behållit mig och för att nu lyssna på mig.

Jag lämnar med ryggen någorlunda rak. Från Ettan till Norrlands nummer ett. Torvalla blev Olympia. Himmelen gick från blå till knallröd. Det har varit mitt livs mest ärofyllda uppdrag och jag kommer att minnas varenda stund med så mycket värme, kärlek och stolthet.

Jag har försökt att välja ord med omsorg. Ingenting skrivs i slentrian.

Men det som återstår är att rikta det allra djupaste, varmaste tack till alla som jag stött på under tiden i Sandviken och jag önskar er det största lycka till.”

