Spansk media: Barca-keepern aktuell för Girona

Marc-André ter Stegen har nyligen kommit tillbaka från skada.

Nu kan han vara på väg bort.

Enligt Sport är han aktuell för en flytt till Girona.

Foto: Bildbyrån

Den tyska burväktaren Marc-André ter Stegen har nyligen gjort sin första match för FC Barcelona efter en längre tids frånvaro på grund av en ryggskada.

Däremot kan han vara på väg bort från klubben han spelat i sedan 2014.

Enligt den spanska tidningen Sport är en flytt inom La Liga aktuell redan i januari. Detta då Girona uppges vara intresserade av att värva målvakten.

Uppgifterna gör även gällande att relationen mellan de två klubbarna ska vara god och även kunna hjälpa till i förhandlingarna.

Totalt sett har Marc-André ter Stegen gjort hela 423 tävlingsmatcher för Barcelona under sina elva år i klubben.