Spansk media: Barca-stjärnan har nobbat kontraktsförslag
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Salma Paralluelo ser ut att lämna Barcelona.
Hon har nobbat storklubbens förslag på förläning.
Nu jagar flera klubbar henne.
Salma Paralluelo har gjort succé i Barcelona och det spanska landslaget.
Hon sitter på utgående kontrakt men Barcelona kan inte uppfylla stjärnans krav i för ett nytt avtal, det uppger Diario SPORT-journalisten Maria Tikas. Uppgifterna delger även att London City Lionesses, Lyon och PSG vill säkra upp stjärnan.
Hon uppges vilja ha en årslön på drygt elva miljoner kronor.
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