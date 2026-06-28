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Foto: Bildbyrån

Spansk media: Barca-stjärnan har nobbat kontraktsförslag

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Lovina Stafhammar
Webbredaktör
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Salma Paralluelo ser ut att lämna Barcelona.
Hon har nobbat storklubbens förslag på förläning.
Nu jagar flera klubbar henne.

Foto: Bildbyrån

Salma Paralluelo har gjort succé i Barcelona och det spanska landslaget.

Hon sitter på utgående kontrakt men Barcelona kan inte uppfylla stjärnans krav i för ett nytt avtal, det uppger Diario SPORT-journalisten Maria Tikas. Uppgifterna delger även att London City Lionesses, Lyon och PSG vill säkra upp stjärnan.

Hon uppges vilja ha en årslön på drygt elva miljoner kronor.

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