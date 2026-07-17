Spansk media: Roony Bardghji ingår inte i framtidsplanerna

Roony Bardghji har haft det lite trögt i Barcelona.

Svensken är inte en del av Hansi Flicks framtidsplaner.

Det uppger Mundo Deportivo.

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Hansi Flicks framtidsplaner är börjar sätta sig. Men svensken Roony Bardghji är inte en del av Barcelonas- och Flincks planer inför kommande säsong, detta har den tyska tränaren meddelat svensken enligt den spanska sajten Mundo Deportivo.

Mundo Deportivo uppger samtidigt att svensken helst ser en utlåning för att behålla banden till Barcelona. Det ska dessutom finnas ett stort intresse för honom.

Enligt Sport har fler än tio klubbar hört sig för om Bardghji, som har kontrakt med Barcelona till sommaren 2029.