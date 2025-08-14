Spansk media: Swedberg nobbade PL-klubb

Williot Swedberg har förlängt med Celta Vigo.

Samtidigt fanns det intresse från flera europeiska klubbar.

Det rapporterar spanska La Voz de Galicia.

FotbollDirekt kunde nyligen avslöja att Williot Swedberg förlänger med Celta Vigo. Kontraktet med den spanska klubben sträcker sig till sommaren 2029.

Trots förlängningen fanns det stort intresse för den förre Bajenstjärnan. Enligt Fotbollskanalen, som hänvisar till La Voz de Galicia, har Swedberg tackat nej till flera storklubbar för att stanna kvar i Celta Vigo.

Det ska ha kommit bud från Premier League, Bundesliga och Ligue 1, men samtliga ska ha nobbats.

– Vi har pratat ett tag och jag har alltid velat stanna. Det här är en väldigt bra plats, med tanke på fotbollsstilen, tränarstaben, lagkamraterna och fansen, säger han enligt den spanska tidningen.

Swedberg står hittills noterad för tio mål och sex framspel på 62 matcher i La Liga.