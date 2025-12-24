Spanska stjärnans besked: Stannar i Mexiko

Sergio Canales lämnade La Liga och europeisk fotboll för mexikanska Monterrey 2023.

Nu meddelar mittfältaren med halvåret kvar på kontraket att han inte ska någonstans i vinter.

Real Madrid, Valencia, Real Sociedad och Real Betis. Sergio Canales har avverkat flera av Spaniens största klubbar.

Han debuterade i spanska A-landslaget 2019 och hann göra elva framträdanden i La Roja innan flytten till mexikanska ligan 2023.

För sedan han skrev på för Monterrey har det inte blivit några fler matcher i landslaget. Några planer på att lämna klubben i vinter finns inte, det meddelar han med halvåret kvar på kontraktet.

– Just nu har jag kontrakt och jag har det väldigt bra där (i Monterrey), så det är där vi står, säger han enligt Marca.