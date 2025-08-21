Barcelona kan värva dubbelt från Ligue 1 – och Monaco.

Detta då man, enligt Diario Sport, är ute efter brassarna Vanderson och Caio Henrique.

Däremot ska den katalanska klubbens ekonomi ställa till det för en eventuell värvning.

Foto: Bildbyrån

FC Barcelona vann både ligan och de två spanska cuperna under fjolårssäsongen. Nu vill man förstärka på ytterbackspositionen till den nyss påbörjade säsongen.

Det är spanska Diario Sport som skriver att Monacos två brasilianska ytterbackar, Vanderson och Caio Henrique, är av intresse för sportchef Deco.

Sportchefen sägs även ha träffat de två spelarnas agent, vilket är samma person. Däremot ser det inte särskilt lätt ut för ”Barca” att plocka in de två försvararna då man brottas med ekonomiska problem.

Venderson har kontrakt med Monaco fram till 2028 och står noterad för sju landskamper med Brasilien. Henriques har i sin tur kontrakt med Ligue 1-klubben fram till sommaren 2029 och har gjort en a-landskamp.