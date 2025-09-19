Sportchefen meddelar: ”Handlar om en kontraktsförlängning”

Serge Gnabry har spelat i Bayern München sedan 2017.

Nu kan han, trots utgående kontrakt, bli kvar en stund till.

– Det är en glädje att se honom spela för tillfället, säger Bayern Münchens sportchef Christoph Freund.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2017 som Serge Gnabry lämnade Werder Bremen för spel i Bayern München.

Sedan dess har den tyske vänsteryttern spelat 291 tävlingsmatcher för storklubben i vilka han har gjort 95 mål och 64 assist.

Nästa sommar går dock Gnabrys kontrakt ut. Så behöver det dock inte bli om man lyssnar till klubbens sportchef, Christoph Freund.

– Saker händer alltid snabbt. Först var han en potentiell kandidat för försäljning i media, nu handlar det om en kontraktsförlängning, säger Freund enligt Bayern & Germany och fortsätter:

– Det är en glädje att se honom spela för tillfället, det viktigaste är att han är frisk – vi vet vad vi har i honom. Han har också en enastående karaktär, vilket också är extremt viktigt. Vårt mål är att han håller sig frisk och fortsätter spela så här, då kommer vi alla att vara mycket nöjda med honom.

Bayern München leder efter tre omgångar då man står på nio poäng.