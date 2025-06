Sporting-bossen tydlig kring Gyökeres: ”Säger inte”

Viktor Gyökeres uppges vara på väg bort från Sporting Lissabon.

Men klubbens president Frederico Varandas vill inte nämna prislappen på den svenske målmaskinen.

– Jag kan säga en sak och det är att Viktor inte kommer lämna för 70 miljoner euro, säger Frederico Varandas enligt Fabrizio Romano.

Enligt tidigare uppgifter ska Viktor Gyökeres hävdat att han kommer om en klubb kommer med ett bud på 70 miljoner euro (drygt 778 miljoner kronor).

Nu dementerar Sportings president påståendet. Enligt Varandas kommer svensken inte att släppas för den summan.

– Jag tänker inte säga vad priset är, men spelaren vet om vad det är. Jag kan säga en sak och det är att Viktor inte kommer lämna för 70 miljoner euro. Det kommer han inte göra, säger Frederico Varandas enligt journalisten Fabrizio Romano.

🚨⚠️ Sporting president Varandas on Viktor Gyökeres: “I'm not going to say what the price is, the player knows what it is”.

“I can tell you that Viktor won't leave for €60m plus €10m he won't, he just won't”. pic.twitter.com/GI01vwFWCP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025