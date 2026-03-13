Stjärnan lämnar Chelsea för USA: ”Allt har ett slut”

Guro Reiten, 31, lämnar Chelsea.

Hon är klar för amerikanska Gotham FC.

– Allt har ett slut och detta är mitt slut i Chelsea, säger Reiten via klubbens sociala medier.

Foto: Alamy

Den norska stjärnan Guro Reiten lämnar Chelsea efter 6 och ett halvt år i klubben. Hon anslöt 2019 från LSK Kvinner och har sedan dess blivit en stor del av London-klubbens framgångar. Chelsea skriver att Reiten har blivit en legend i klubben.

Nu har sagan fått sig ett slut. 31-åringen har skrivit på ett kontrakt med amerikanska Gotham FC på ett halvårslån och när lånet löper ut är det ett kontrakt fram till 2029 som är påskrivet.

Guro Reiten lämnar ett tårfyllt farväl till klubben.

– Jag har fått en ny familj här. Det handlar allt om människor. Tack för alla minnen och alla upp och nedgångar. Det har varit en resa och jag kommer ta med mig alla vänskaper hela livet.

Norskan passar även på att hylla och tacka supportarna.

– Jag hoppas att ni vet att det är ni som gör klubben speciell. Den stöttingen och kärlek jag har fått kan jag inte tacka nog för. Ni kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Tack och hejdå.