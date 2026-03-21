Stjärnan ryktas till Manchester United: ”Slöseri med tid”
Bruno Guimarães har kopplats ihop med Manchester United.
Något Newcastles tränare Eddie Howe dementerar.
– Bruno är vår kapten och han är fullt engagerad för tillfället, säger han till Sky Sports.
Bruno Guimarães har tidigare sagts vara en potentiell efterträdare till Casemiro i Manchester United. Den brasilianske mittfältaren anslöt till Newcastle United 2022 och sitter på ett kontrakt till 2028.
Lagets tränare Eddie Howe tycker att ryktena kring United är struntprat.
– Jag vet inte ens hur jag ska svara på det. Det är slöseri med min energi, säger Eddie till Sky Sports och fortsätter:
– Bruno är vår kapten och han är fullt engagerad för tillfället. Han är skadad just nu, hans enda fokus är att komma tillbaka i form.
Bruno Guimarães har dragits med en lårskadad den senaste tiden. Brassen noteras för nio mål och sju framspel på 35 matcher den här säsongen.
