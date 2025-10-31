Stuart Baxter uppges kunna ta över Zimbabwes landslag

Han lämnade portugisiska Boavista under sommaren.

Nu är Stuart Baxter aktuell för ett nytt uppdrag.

Detta då han, enligt sajten Kick Off, är en av fyra kandidater som kan ta över Zimbabwe.

Foto: Bildbyrån

Den 72-årige Stuart Baxter skrev i mitten av april på för den portugisiska klubben Boavista med uppdraget att hålla klassikerklubben kvar i högstaligan. Det lyckades inte den förre AIK– och Helsingborgs-tränaren att göra – och Baxter lämnade sedan sin post.

Sedan dess har 72-åringen inte tagit sig an något nytt jobb, men nu görs han aktuell för ett.

Det är den Sydafrikanska sajten Kick Off som rapporterar att Baxter är en av fyra kandidater som görs aktuella för att ta över uppdraget som förbundskapten för Zimbabwe. Som om det inte var nog sägs han även vara en av de ”ledande kandidaterna”.

Zimbabwe lyckades inte ta sig till VM i USA, Mexiko och Kanada 2026. Kvar återstår att se om Baxter, som tidigare har varit förbundskapten för Sydafrika, får chansen att satsa på nästa mästerskap med nationen.