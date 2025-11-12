Supertalangen om flyttryktena: ”Klubben har förtroende för mig”

Det har ryktats om att Roony Bardghji kan lånas ut i vinter.

Supertalangen uttalar sig nu om uppgifterna.

– Jag tror bara att det är något som skrivits, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji har fått varierande med speltid sedan flytten till FC Barcelona i somras och den senaste tiden har det ryktats allt mer kring supertalangens framtid.

Det har rapporterats att en utlåning kan komma att bli aktuell i vinter. FC Porto och VfB Stuttgart har nämnts som tänkbara klubbadresser. Nu uttalar sig supertalangen själv om situationen.

– Jag vet inte. Det är vad medierna skriver. Men det är extremt kul och jag har en bra relation med Hansi som är en otrolig tränare. Han och klubben har förtroende för mig, vilket betyder mycket. Det andra vet jag inte. Jag tror bara att det är något som skrivits, säger han till Fotbollskanalen.

Totalt den här säsongen har det blivit en assist på nio matcher för Bardghji i storklubben.