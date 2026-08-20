Svensken kan lämna – har fått grönt ljus

Melker Jonsson har tillåtelse att lämna Silkeborg.

Svensken har fått grönt ljus att undersöka nya klubbar.

– Vi uppskattar verkligen hur de har hanterat situationen, säger hans agent till Tipsbladet.

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Melker Jonsson, 24, lämnade Landskrona Bois för danska Silkeborg i vintras. Nu kan svensken redan vara nära att lämna.

Jonssons agent Gustaf Grauers bekräftar att de fått tillåtelse att undersöka nya klubbar.

– Silkeborg har alltid varit väldigt professionella och bra att ha att göra med. Vi uppskattar verkligen hur de har hanterat situationen och att de också tänker på vad som är bäst för Melker, säger Grauers till Tipsbladet och fortsätter:

– Jag har fått tillstånd från klubben att undersöka vilka alternativ som kan finnas tillgängliga för honom, och det är vad vi gör just nu.

Jonssons avtal med Silkeborg sträcker sig till årsskiftet.