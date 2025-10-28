Testades av AIK – nu på plats hos Manchester City

Angelo Agbejoye provtränade med AIK i början av sommaren.

Nu är talangen på plats hos Manchester City.

Detta för provspel med den engelska toppklubben.

Foto: Bildbyrån

Den unge nigerianen Angelo Agbejoye provspelade med AIK i början av sommaren.

Han tränade bland annat med AIK:s A-lag under maj månad och beskrevs enligt följande av Fredrik Wisiur Hansen.

– En ytter som har näsa för mål och som har en bra speed. Han har en bra avslutsförmåga med sin vänsterfot. Det finns något i honom och han ska få möjlighet att växa in i det här, sa han då.

Någon värvning av Agbejoye var dock inte möjlig, detta då han endast är 17 år och om AIK vill ha honom kan man nu få tuff konkurrens.

Afrikanska Africa Foot rapporterar nämligen nu att 17-åringen är på plats i Manchester för att provspela med Manchester City.

Han har utöver AIK också visat upp sig för tyska Hannover 96.