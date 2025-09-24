The Athletic: Inácio är på storklubbens önskelista

FC Barcelona är på jakt efter en mittback.

Nu pekas Gonçalo Inácio ut som ett alternativ för storklubben.

Portugisen uppges finnas på Barcas önskelista.

Foto: Alamy

FC Barcelona har uppgetts vara på jakt efter en mittback inför nästa säsong.

Namn som Marc Guhei, Murillo och Gonçalo Inácio har nämnts. Nu kommer uppgifter som stärker intresset kring den sistnämnde.

The Athletic rapporterar nämligen nu att portugisen i synnerhet är av intresse för FC Barcelona.

Sporting Lissabon-mittbackens utveckling har följts på nära håll de senaste månaderna och han uppges finnas med på storklubbens önskelista.

Något som sägs tilltala Barca extra mycket med Inácio är att han är vänsterfotad, något som gör honom ännu lämpligare att ersätta Iñigo Martínez som lämnade för Al Nassr i somras utan att ersättas.