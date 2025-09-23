Tim Krul meddelar – avslutar sin elitkarriär

Han har spelat fotboll sedan år 1995.

Nu lägger målvakten Tim Krul handskarna på hyllan.

Det berättar 37-åringen i en Sky Sports-sändning.

Foto: Bildbyrån

Sommaren 2023 bytte Tim Krul, 37, Norwich mot Luton Town där han tillbringade de kommande ett och ett halvt åren.

Under juli månad gick den nederländska burväktarens kontrakt med Luton ut – och Krul har sedan dess inte skrivit på för någon ny klubb.

Det kommer han inte heller att göra, meddelar han själv.

I en livesändning på Sky Sports berättar han att han har gjort sin sista match mellan stolparna.

– Efter 20 år, hänger jag ikväll upp handskarna, vilken otrolig plattform för mig att meddela detta. Det är en väldigt stolt stund för mig att avsluta min karriär som professionell fotbollspelare, säger Krul.

Totalt sett står Tim Krul, som spelade för flera engelska klubbar, noterad för spel i 222 Premier League-matcher och 101 matcher i andraligan, Championship.

Tim Krul står även noterad för 15 landskamper med sitt Nederländerna och blev bland annat stor när han byttes in strax före ett straffavgörande i VM-slutspelet 2014.