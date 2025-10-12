Transferjournalisten: ”Kommer att finnas intresse för Toney”

Ivan Toney tog steget från Premier League till Saudiarabien för ett drygt år sedan.

Nu säger transferjournalisten Ben Jacobs att anfallaren kan vara på väg tillbaka till England.

– Vi har hört rykten om Tottenham på grund av länken med Thomas Frank, säger han till TalkSport.

Foto: Bildbyrån

Det var i augusti månad som den engelska anfallaren Ivan Toney, 29, valde att lämna Premier League och Brentford för spel i saudiska Al-Ahli.

Sedan dess har Toney gjort 38 mål 54 matcher, och kan nu vara aktuell för ett lån tillbaka till England.

Det menar åtminstone transferjournalisten Ben Jacobs som menar att det hade förstärkt 29-åringens chanser att komma med i en engelsk VM-trupp.

– Toneys målsättning är att spela i VM. Det tillsammans med hur kalendern ser ut, och att det är Ramadan mellan februari till mitten av mars, öppnar upp för spelare att gå på ett lån under sista halvan av säsongen. Sedan kan de eventuellt återvända, säger han till TalkSport.

Vad gäller intresse från de brittiska klubbarna säger Jacobs:

– Jag tror att det kommer att finnas intresse för Ivan Toney, även om Al Ahli-källor säger att de inte vill sälja. Vad gäller intresse från Premier League har vi hört rykten om Tottenham, på grund av länken med Thomas Frank.

– Även om det finns intresse måste agitera för att få till en flytt för hans chanser att spela VM, då Al-Ahli inte vill släppa honom.