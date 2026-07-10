Tre år efter pensionen – kan gå till danska tredjeligan

Viktor Fischer har inte spelat elitfotboll sedan 2023.

Nu tränar AIK-floppen med B.93 i den danska andraligan, enligt Tipsbladet.

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Viktor Fischer sågs som en prestigevärvning när hans skrev på ett låneavtal med AIK inför säsongen 2023. Tiden i gnaget blev dock allt annat än lyckad och under sommaren valde parterna att riva upp kontraktet.

I samband med sortin från AIK valde Fischer att avsluta karriären. Han har därefter jobbat med media i olika former, bland annat genom en podcast.

Nu rapporter danska Tipsbladet att Fischer har gjort en mindre återkomst till fotbollen. Enligt tidningen tränar 32-åringen med Köpenhamnsklubben B.93, som åkte ur den danska andraligan i fjol. Huruvida ett kontrakt är aktuellt återstår att se.

Förutom sin mindre lyckade sejour i AIK har Viktor Fischer representerat klubbar som Ajax, FC Köpenhamn och Royal Antwerp. Han har även gjort 21 landskamper för Danmark och fanns med i VM-truppen 2018.