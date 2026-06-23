Trovärdiga uppgifter: Fulham detaljer från ny tränare
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Alvaro Arbeloa är bara detaljer från att ta över Fulham.
Enligt The Athletic ligger ett treårskontrakt på bordet.
Ett beslut väntas tas i närtid.
Marco Silva har lämnat och Fulham är i full jakt på en ny permanent huvudtränare. För några veckor sedan kom uppgifter om att den tidigare Real Madrid-interimtränaren Alvaro Arbeloa, som tog över huvudstadsklubben efter Xabi Alonsos avsked, närmar sig som ny tränare för Premier League-klubben. Nu hettar det till rejält kring spanjoren.
Det är engelska The Athletic som uppger att förhandlingarna mellan parterna är i sitt slutskede och att Fulham har presenterat ett treårskontrakt till Arbeloa. Det som återstår nu är ett slutgiltigt beslut från 43-åringen och enligt uppgifterna kommer detta att tas inom kort.
Arbeloa tog över Real Madrid i januari 2026 efter att Xabi Alonso fått sparken. Efter säsongen meddelade ”Los Blancos” att tränaren fick lämna posten.
Fulham slutade på elfte plats i Premier League säsongen 2025/26.
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