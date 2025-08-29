STOCKHOLM. Shaquille Pinas ryktas vara nära en flytt till Saudiarabien.

Mikael Hjelmberg medger att det ekonomiskt skulle vara en bra transfer för Hammarby.

– Går vi i mål med den affären är vi jättenöjda, säger sportchefen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Nyligen tokhyllade Hammarbys tränare Kim Hellberg sin vänsterback Shaquille Pinas.

”Pratar vi ytterbackar så finns det ingen bättre i allsvenskan. Jag har sagt det till honom själv att han skulle kunna spela på en högre nivå. Han växer dag in och ut som både person och spelare, han gör alla andra bättre”, sa Hellberg inför hemmamötet med Rosenborg i Conference League-kvalet.

Nu, tre förluster senare av fyra möjliga (där segern kom mot division 2-laget Korsnäs i Svenska cupen-kvalet) ser Pinas ut att ha gjort sitt i Hammarby.

Han saknades på Hammarbys träning under torsdagen och klubben kommunicerade själva att det berodde på att vänsterbacken är nära en flytt.

Det ska handla om Saudiarabien och Al-Kholood och trots att 27-åriga landslagsmannen för Surinam bara har ett par månader kvar på kontraktet skulle det här bli en bra ekonomisk vinst för Hammarby vid en försäljning till den saudiska klubben.

– Det skulle jag säga. Går vi i mål med den affären är vi jättenöjda, berättar sportchef Mikael Hjelmberg för FotbollDirekt.

Hjelmberg var efter torsdagens träning inne på att det är viktigt att spelarna som ska vara kvar i Hammarby också vill vara i Hammarby. Pinas har i år varit vicekapten bakom Nahir Besara och visat stort hjärta för klubben – men efter det uttalandet från Hjelmberg är frågan om det på något sätt skurit sig med vänsterbacken mot slutet?

– Det har absolut inte skurit sig på något sätt. Vi har haft en öppen dialog och det är ingen hemlighet för mig att Pinas i det här sommarfönstret velat se sig om efter andra alternativ. Men han har hållit ihop det här på ett fantastiskt bra sätt, svarat för väldigt bra prestationer, säger Hjelmberg innan han fortsätter:

– Lite dippande mot slutet kanske med uttåget i Europa och sedan två förluster i allsvenskan. Vi har känt att det i de nio återstående matcherna är jätteviktigt att trycka in energi i gruppen, ha energi i gruppen. För att kunna ha det behöver vi spelare som verkligen, verkligen vill vara här och prestera för Hammarby och det är därför vi är i en situation där Pinas är på väg bort.