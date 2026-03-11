Tysk media: Dortmund kan tappa tre lagkaptener

I år har Borussia Dortmund haft lagkaptener.

Till sommaren kan samtliga lämna klubben.

Det rapporterar tyska Bild.

Foto: Alamy

Emre Can, Nico Schlotterbeck och Niklas Süle.

Det är de tre lagkaptenerna i Borussia Dortmund säsongen 2025/2026 – som alla kan vara aktuella för en sorti i sommar.

Det rapporterar tyska Bild som hänvisar till att gigantklubben kan komma att genomgå en stor ombyggnation efter avslutad säsong.

Förutom de tre ovannämnda kaptenerna kommer även Julian Brandt, som även han han har axlat rollen som kapten, att lämna efter säsongen. Det stod klart för bara några dagar sedan.

Vidare sägs det även vara möjligt att anfallaren Serhou Guirassy säljs under sommaren. Han väntas dock ta ett beslut om sin framtid i maj.