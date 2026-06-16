United-floppen uppges bli Amorims första värvning

Ruben Amorim sägs vara klar som ny huvudtränare i Milan.

Då väntas han plocka in Manchester Uniteds Manuel Ugarte, enligt uppgifter.

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Ruben Amorim uppges vara helt klar för att ta över som huvudtränare i Milan. Den förre Manchester United-bossen ersätter Max Allegri som fick lämna efter att laget misslyckat med att säkra en Europaplats.

När Amorim ansluter väntas han värva inför den kommande säsongen och enligt transferjournalisten Nicolo Schira blickar han mot sin förra klubb. Schira rapporterar att Amorim tittar på mittfältaren Manuel Ugarte.

Uruguayanen har haft det svårt att slå sig in i ”The Red Devils” och sitter på ett kontrakt till 2029. Enligt Schira har Amorim bra koll på spelaren från tiden i United.

Ugarte noteras för totalt två mål och sex assist på 69 matcher i United.