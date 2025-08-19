Prenumerera

Uppgifter: ”Abbe” Khalili klar för division två-klubb

Sedan juli 2023 har han stått utan klubb.
Nu ser Abdul “Abbe” Khalili ut att skriva på för Högaborgs BK i division två.
Det uppger Helsingborgs Dagblad under tisdagen.

Den före detta Hammarby och Helsingborg-spelaren Abdul ”Abbe” Khalili har inte spelat fotboll för någon klubb sedan sommaren 2023.

Då bröt han med cypriotiska Olympiakos Nicosia och sedan dess har 33-åringen hållit sig utanför fotbollens radar – fram till nu.

Detta då Helsingborgs Dagblad uppger att mittfältaren har gjort klart med Högaborgs BK, i division två.

Khalili sägs har kommit överens med klubben efter att han tränat med dem under en tid.

”Abbe” Khalili har bland annat ett U21-EM-guld från 2015 på sitt cv.

