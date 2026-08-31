Uppgifter: Abraham nära Lorient – parterna överens

Hammarby kan tappa Abraham.

Fransk media kan rapportera att Hammarby och Lorient är överens.

Men för att han ska säljas behöver Hammarby hitta en ersättare.

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Hammarby har tidigare nobbat flera bud på Paulos Abraham och sportchefen Mikael Hjelmberg har varit tydlig med att klubben inte planerar att sälja anfallaren i närtid.

Nu kommer dock nya uppgifter från Frankrike som pekar på att en flytt ändå kan vara nära.

Enligt Onze Mondial är Hammarby och Ligue 1-klubben Lorient överens om en övergångssumma för Abraham. För att affären ska bli verklighet vill Bajen först hitta en ersättare till anfallaren, uppger tidningen.