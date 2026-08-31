Uppgifter: Abraham nära Lorient – parterna överens
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Hammarby kan tappa Abraham.
Fransk media kan rapportera att Hammarby och Lorient är överens.
Men för att han ska säljas behöver Hammarby hitta en ersättare.
Hammarby har tidigare nobbat flera bud på Paulos Abraham och sportchefen Mikael Hjelmberg har varit tydlig med att klubben inte planerar att sälja anfallaren i närtid.
Nu kommer dock nya uppgifter från Frankrike som pekar på att en flytt ändå kan vara nära.
Enligt Onze Mondial är Hammarby och Ligue 1-klubben Lorient överens om en övergångssumma för Abraham. För att affären ska bli verklighet vill Bajen först hitta en ersättare till anfallaren, uppger tidningen.
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