Uppgifter: AC Milan bryter med Origis

Divock Origis tid i Milan är över.

Efter en misslyckad sejour har parterna nu gått skilda vägar och anfallaren är fri på marknaden, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån



Divock Origi värvades till Milan som bosman från Liverpool sommaren 2022, men flytten till Italien blev aldrig den succé som många hade hoppats på. Den belgiske anfallaren har haft svårt att ta en ordinarie plats och har inte levt upp till förväntningarna.

Milan har under en längre tid försökt hitta en lösning för att avsluta samarbetet. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har klubben nu nått en överenskommelse med Origi om att bryta kontraktet i förtid.

Under debutsäsongen i Serie A noterades Origi för två mål och en assist på 27 matcher, varav tio från start. Därefter följde en utlåning till Nottingham Forest säsongen 2023/2024. Förra säsongen blev det ingen speltid alls i Milan, och inte heller under innevarande säsong har 30-åringen fått några minuter.

Origi står nu utan klubb och är tillgänglig som bosman inför januarifönstret.