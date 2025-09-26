Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Affär klar – United överens om talang

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Den colombianske talangen Cristian Orozco ser ut att flytta till England.
Manchester United ser ut att plocka in honom.
Dock först när han fyller 18.

Foto: Bildbyrån

Den spännande colombianske mittfältaren Cristian Orozco ser ut att gå till Manchester United.

The Athletic rapporterar nämligen om att United och hans nuvarande klubb, Fortaleza, är överens om en övergång.
En övergång blir dock inte av förens nästa sommar.

Affären uppges vara upplagd så att han först flyttar till den engelska storklubben när han fyller 18, vilket han gör nästa sommar.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt