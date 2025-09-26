Den colombianske talangen Cristian Orozco ser ut att flytta till England.

Manchester United ser ut att plocka in honom.

Dock först när han fyller 18.

Foto: Bildbyrån

Den spännande colombianske mittfältaren Cristian Orozco ser ut att gå till Manchester United.

The Athletic rapporterar nämligen om att United och hans nuvarande klubb, Fortaleza, är överens om en övergång.

En övergång blir dock inte av förens nästa sommar.

Affären uppges vara upplagd så att han först flyttar till den engelska storklubben när han fyller 18, vilket han gör nästa sommar.