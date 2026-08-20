Uppgifter: Ahmedhodzic nära återkomst – för 77 miljoner
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Anel Ahmedhodzic, 27, ser ut att återvända till England.
Enligt uppgifter har Feyenoord accepterat ett bud från Burnley.
Anel Ahmedhodzic lämnade engelska Sheffield United för Feyenoord för drygt ett år sedan. Nu ser den Malmö FF-fostrade mittbacken ut att göra en comeback i England.
Enligt Sky Sports har Feyenoord accepterat ett bud från Championship-klubben Burnley och det återstår endast detaljer innan affären är klar. Feyenoord sägs ha önskat sex miljoner pund (77 miljoner kronor) för att släppa 27-åringen.
Sky Sports skriver att både Sheffield United och Southampton visat intresse för Ahmedhodzic.
Mittbacken svarade för 36 matcher i Feyenoord.
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