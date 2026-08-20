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Foto: Alamy

Uppgifter: Ahmedhodzic nära återkomst – för 77 miljoner

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Anel Ahmedhodzic, 27, ser ut att återvända till England.
Enligt uppgifter har Feyenoord accepterat ett bud från Burnley.

Foto: Alamy

Anel Ahmedhodzic lämnade engelska Sheffield United för Feyenoord för drygt ett år sedan. Nu ser den Malmö FF-fostrade mittbacken ut att göra en comeback i England.

Enligt Sky Sports har Feyenoord accepterat ett bud från Championship-klubben Burnley och det återstår endast detaljer innan affären är klar. Feyenoord sägs ha önskat sex miljoner pund (77 miljoner kronor) för att släppa 27-åringen.

Sky Sports skriver att både Sheffield United och Southampton visat intresse för Ahmedhodzic.

Mittbacken svarade för 36 matcher i Feyenoord.

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