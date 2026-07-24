Uppgifter: AIK-affär går i kras

Samed Bazdar var nära att skriva på för AIK.

Men någon flytt blir inte av.

Enligt Expressen har förhandlingarna strandat.

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I veckan kom det uppgifter om att AIK var nära att skriva kontrakt med den bosniska VM-spelaren Samed Bazdar. Nu ser affären ut att var avblåst.

Enligt Expressen har förhandlingarna mellan AIK och Bazdars klubb Real Zaragoza kört fast. Någon affär mellan parterna ser det därmed inte ut att bli.

Även i vintras gjorde AIK ett försök att värva anfallaren men då blev det istället ett lån till polska Jagiellonia Białystok.