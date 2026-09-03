Uppgifter: AIK anställer ny tränare
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AIK förstärker sitt P19-lag.
Den tidigare Sandviken-tränaren Baran Coskun tar över ungdomslaget.
Baran Coskun tog över som huvudtränare i Sandvikens IF inför säsongen. 40-åringen fick sparken i maj och har varit utan uppdrag sedan dess.
Nu rapporterar Sportbladet att Coskun är nära att få en roll i AIK:s ungdomsverksamhet. Tidningen uppger att han tar över som ny huvudtränare klubbens P19-lag.
Coskun har tidigare skördat framgångar med Brommapojkarnas P19-lag där han var med och tog SM-guld.
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