Uppgifter: AIK anställer ny tränare

AIK förstärker sitt P19-lag.

Den tidigare Sandviken-tränaren Baran Coskun tar över ungdomslaget.

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Baran Coskun tog över som huvudtränare i Sandvikens IF inför säsongen. 40-åringen fick sparken i maj och har varit utan uppdrag sedan dess.

Nu rapporterar Sportbladet att Coskun är nära att få en roll i AIK:s ungdomsverksamhet. Tidningen uppger att han tar över som ny huvudtränare klubbens P19-lag.

Coskun har tidigare skördat framgångar med Brommapojkarnas P19-lag där han var med och tog SM-guld.