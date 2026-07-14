Uppgifter: AIK gör nytt försök med Gais-kuggen

AIK plockade nyligen in mittbacken Hervé Matthys.

Samtidigt fortsätter de att jaga Gais-försvararen Oskar Ågren, enligt uppgifter.

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Tidigare i veckan presenterade AIK mittbacken Hervé Matthys som fri transfer. Detta då Aron Csongvai är på väg bort från ”Gnaget”.

Trots Matthys-värvningen ger inte AIK upp på Gais-backen Oskar Ågren. Solnaklubben har tidigare visat intresse för Ågren – och nu gör de ett nytt försök.

Enligt Expressen har AIK lagt ett nytt bud på Ågren och sägs göra ”allt man kan” för att köpa loss honom. 27-åringen ska även vara öppen för en flytt, rapporterar tidningen.

Ågrens avtal med Gais sträcker sig till 2028.