Uppgifter: AIK har budat på Linus Carlstrand

AIK är ute efter en anfallare.

Enligt uppgifter till Expressen har klubben budat på Linus Carlstrand.

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Linus Carlstrand har gjort tio mål för Öster i superettan och anfallaren ligger i dagsläget på en delad andraplats i skytteligan.

21-åringen hart enligt Aftonbladet dragit till sig intresse från polska Raków Częstochowa och belgiska RAAL La Louvière. Men det har även funnits svenska klubbar som vill knyta till sig anfallaren.

Enligt Expressen har AIK lagt ett bud på Carlstrand. Huruvida Öster eller spelaren själv kommer att acceptera budet återstår att se.

Linus Carlstrand anslöt till Öster från IFK Göteborg inför årets säsong. 21-åringen har även representerat Utsikten,Västra Frölunda och Ljungskile på lån under sin tid i Blåvitt.